Colruyt récolte plus de 100 tonnes de moules belges

Colruyt Group a clôturé la saison belge des moules avec une récolte de plus de 100 tonnes. Le distributeur souhaite désormais localiser davantage la chaîne d’approvisionnement et, dès la saison prochaine, organiser également la transformation et le conditionnement à Nieuport.

Entièrement à Nieuport

Les moules belges de la marque Bel’Mer étaient en vente depuis le 2 juillet dans 260 magasins Colruyt, 150 magasins Okay et une quarantaine de points de vente Spar. Plusieurs établissements de restauration du littoral proposaient également ces moules. Les derniers exemplaires seront disponibles en magasin jusqu’au 7 octobre, tandis que les préparatifs pour la saison 2027 ont déjà commencé.

Le groupe Colruyt élève ses moules dans sa ferme aquacole au large de Nieuport, mais cette année, le groupe s’est également vu attribuer un entrepôt au sein de la criée de Nieuport. C’est là que le distributeur prévoit désormais d’y regrouper les opérations de lavage, de transformation et de conditionnement.

« Grâce à cet entrepôt, nous pouvons mieux organiser nos activités d’aquaculture et développer la chaîne de production de manière entièrement locale », explique Gunther Uyttenhove, du groupe Colruyt. L’entreprise souhaite ainsi, à terme, maintenir l’intégralité de la chaîne de production des moules, de l’élevage au conditionnement, en Belgique.