Nespresso ouvre des N-Points dans les centres commerciaux de Wereldhave Belgium

Wereldhave Belgium conclut un partenariat avec Nespresso, qui a inauguré lundi à Ville 2, à Charleroi, son premier N-Point dans un centre commercial belge. Deux autres N-Points ouvriront début novembre au Shopping les Bastions et au Ring Kortrijk.

Pôle de services central

Wereldhave Belgium a inauguré lundi un nouveau « The Point » dans son centre commercial Ville 2 à Charleroi. Ce pôle de services central regroupe divers services destinés à faciliter la vie quotidienne des visiteurs : services postaux et de colis, chèques-cadeaux, tirages photo, photocopies, laverie et prêt de poussettes. Ce concept s’inscrit dans la stratégie « Full Service Center » de Wereldhave Belgium. Les centres commerciaux Shopping 1 à Genk, Shopping les Bastions à Tournai, Belle-Île à Liège, Ring Kortrijk à Courtrai et Shopping Nivelles disposent déjà d’un tel centre de services.