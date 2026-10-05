La consommation de café en baisse permet à Costa Coffee de sortir du rouge

Après deux années de pertes, Costa Coffee renoue avec les bénéfices. La chaîne de cafés britannique tire profit de la rénovation de ses magasins et d’une offre de boissons élargie, les jeunes clients en particulier se tournant de plus en plus vers le matcha, le café glacé et les alternatives sans caféine.

Les jeunes changent leurs habitudes

Les cafés Costa ont enregistré un bénéfice d’exploitation de 20 millions de livres sterling (environ 23,6 millions d’euros) au cours de l’année se terminant fin décembre 2025. Un an plus tôt, l’entreprise avait encore subi une perte d’exploitation de 13,5 millions de livres sterling (15,9 millions d’euros), après une perte de 5,8 millions de livres sterling en 2023. Le chiffre d’affaires a augmenté de 5 % pour atteindre près de 1,3 milliard de livres sterling (1,53 milliard d’euros).