Lidl plaide pour la suppression de la TVA sur les fruits et légumes

Dans une lettre ouverte qui a fait parler d’elle, Lidl demande au gouvernement fédéral belge de supprimer la TVA sur les fruits et légumes frais. Le discounter s’engage à répercuter intégralement cette baisse sur le consommateur et se réfère à cet égard à sa propre expérience au Danemark.

Les consommateurs sont sensibles aux incitations financières

Actuellement, les fruits et légumes sont soumis à un taux de TVA de 6 %. Alors que le gouvernement examine également une éventuelle réforme de la TVA dans le cadre des discussions budgétaires, la chaîne de supermarchés plaide en faveur d’une réduction de ce taux à zéro. Il ne s’agit pas seulement d’un coût, mais aussi d’un investissement, affirme l’entreprise : une telle mesure rendrait les aliments frais plus abordables tout en encourageant des choix alimentaires plus sains. La baisse de la TVA serait immédiatement perceptible en caisse et Lidl s’engage à répercuter intégralement cette baisse sur ses prix, afin que cet avantage profite directement au consommateur.

Lidl a déjà constaté au Danemark que la suppression de la TVA pouvait également influencer le comportement d’achat. En 2024, la chaîne y avait temporairement baissé le prix des fruits et légumes en prenant à sa charge un montant équivalent à la TVA. Au cours de cette période, les ventes avaient augmenté de plus de 10 %. Cela montre que les consommateurs sont sensibles aux incitations financières lorsqu’il s’agit d’orienter leurs habitudes alimentaires. Entre-temps, le taux zéro a également été inscrit dans l’accord de coalition danois.