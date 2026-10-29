[En images] Des robots renforcent les capacités e-commerce de Colruyt Group

Chez Collect&Go, le service de courses en ligne de Colruyt Group, 134 robots apportent une capacité supplémentaire. Ils permettent de préparer les commandes jusqu’à cinq fois plus vite dans l’un des centres de distribution de produits alimentaires destinés au commerce en ligne les plus avancés de Belgique.

Répondre à une demande croissante

Au centre de distribution Collect&Go de Londerzeel, des robots prélèvent automatiquement les produits des rayonnages et les acheminent vers les collaborateurs, qui vérifient ensuite les courses et les placent dans des boîtes pliantes. Le groupe Colruyt investit 19 millions d’euros dans la plus grande installation Exotec de Belgique, une technologie déployée à l’échelle mondiale par les principaux acteurs du commerce en ligne. La structure de stockage automatisée compte 40 000 emplacements et accueillera bientôt jusqu’à 200 robots.

Le système, mis en service au printemps, traite d’ores et déjà plus de 80 % de l’assortiment total de Colruyt et Bio-Planet. Cela permet à Collect&Go de répondre à la demande croissante des clients en matière d’achats en ligne. Aujourd’hui, un Belge sur deux utilise un service d’achats en ligne et l’on s’attend à ce que ces achats continuent de gagner en importance. Le groupe Colruyt ne considère plus les achats en ligne comme un service complémentaire, mais comme une composante à part entière et structurelle des habitudes d’achat des Belges.

Doubler la capacité

Cette automatisation devrait permettre de doubler la capacité à Londerzeel d’ici cinq ans : aujourd’hui, le centre de distribution traite les commandes Collect&Go destinées à 50 points de retrait et à la livraison à domicile, et 15 points de retrait viendront désormais s’y ajouter chaque année. Par ailleurs, Colruyt Group traite également les commandes en ligne préparées dans les magasins Colruyt et dans un centre de distribution situé à Erpe-Mere.

« Avec cette automatisation, nous construisons dès aujourd’hui la capacité, la qualité et la rapidité dont nous aurons besoin demain pour faciliter les courses en ligne aux meilleurs prix pour encore plus de clients », déclare Stefan Goethaert, PDG de Colruyt Group. « La technologie rend le travail de nos collègues du centre de distribution plus ergonomique et plus efficace. Les contrôles automatiques des quantités et des dates de péremption améliorent la qualité des commandes de nos clients. En automatisant les tâches répétitives, nous libérons du temps pour les tâches où l’expertise et l’attention humaines font la différence, comme des contrôles qualité supplémentaires et une composition efficace des marchandises dans les bacs pliants. L’humain et la machine vont ainsi de pair. »