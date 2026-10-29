Belgique - FR
Belgique - FR
thumb
Écrit par Pauline Neerman
Dans cet article
Partager l'article
  • instagram
  • linkedin

La bière sans alcool aide AB InBev à surmonter la « gueule de bois » chinoise

icon
Food29 octobre, 2026
Shutterstock.com

Au troisième trimestre, AB InBev a enregistré des résultats supérieurs aux prévisions. Le plus grand brasseur mondial profite de la forte demande en bière sans alcool, en cocktails prêts à boire et en ses grandes marques internationales. En Chine, les ventes ont toutefois chuté de près de 17 %.

La bière sans alcool affiche une croissance de 35 %

Le brasseur belgo-brésilien a vu son chiffre d’affaires progresser de 4,9 % pour atteindre 16,5 milliards de dollars (14,8 milliards d’euros), même si les volumes vendus à l’échelle mondiale n’ont augmenté que de 0,4 %. Le résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA) a augmenté de 3,9 % pour s’établir à 6 milliards de dollars (environ 5,4 milliards d’euros).

En savoir plus sur... Food
Voir plus
Événements
Les plus lus
Suivre RetailDetail