L’été prolongé fait sonner la caisse chez Magnum

Le long été européen a été très profitable pour le fabricant de glaces Magnum. La société mère de Magnum, Cornetto et Ben & Jerry’s a vu son chiffre d’affaires trimestriel progresser de plus de 12 % et revoit à la hausse ses prévisions annuelles. Cependant, des nuages s’amoncellent à l’horizon : les fondateurs de Ben & Jerry’s tentent de séparer leur marque du groupe.

La glace à la pistache fait un tabac

La Magnum Ice Cream Company a brillamment surmonté son premier été en tant qu’entité indépendante. Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires a progressé de 12,1 % pour atteindre 2,51 milliards d’euros. La croissance organique, hors effets de change et acquisitions, s’est élevée à 9,6 %. Le groupe de glaces a ainsi largement dépassé les prévisions des analystes, qui tablaient sur 4,6 %.