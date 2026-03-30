[En images] La famille Debaene inaugure un nouveau supermarché Alvo à Knesselare

Le mercredi 25 mars, un tout nouveau supermarché Alvo a ouvert ses portes à Knesselare. Il s’agit déjà du troisième magasin pour la famille Debaene, qui possède des années d’expérience dans le secteur avec des supermarchés prospères à Beernem et Oostnieuwkerke.

L’accent sur les produits frais

Le nouveau supermarché a ouvert ses portes à l’emplacement où se trouvait auparavant Alvo Gyselbrecht, et la surface de vente a été étendue à 1 200 m². Avec cette ouverture, la famille Debaene souhaite miser sur un ancrage local fort et une offre de qualité, en accordant une attention particulière à la fraîcheur et à l’artisanat. Les clients peuvent se rendre dans le nouvel Alvo pour découvrir un assortiment complet, avec comme points forts le rayon boulangerie, « Onze Keuken » pour la charcuterie et les plats préparés sur place, ainsi qu’une sélection raffinée de fromages et de pâtisseries.

« Nous voulons être un magasin où les clients ne font pas seulement leurs courses quotidiennes, mais peuvent également profiter de produits de qualité et d’un service personnalisé », explique la famille Debaene, dont la troisième génération a désormais rejoint l’entreprise. « Nous mettons fortement l’accent sur la fraîcheur et les produits faits maison, avec des produits sélectionnés avec soin. »

Avec 55 supermarchés répartis en Belgique et au Luxembourg, Alvo, une société coopérative d’entrepreneurs indépendants collaborant avec Colruyt Group, allie la force d’une organisation solide au caractère personnel des indépendants locaux.