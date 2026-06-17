Le basculement vers la franchise permet à Delhaize d’enregistrer un bénéfice record

Alors que plusieurs concurrents sont dans le rouge, Delhaize a réalisé un bénéfice record sur le marché belge très concurrentiel de la grande distribution alimentaire. L’autonomisation des filiales a clairement porté ses fruits.

Baisse des charges de personnel

Avec un chiffre d’affaires de 5,5 milliards d’euros, Delhaize a enregistré l’année dernière un bénéfice d’exploitation de 3,78 %, soit 207,3 millions d’euros. C’est ce que révèle De Tijd dans le rapport annuel que la chaîne de supermarchés vient de déposer. Cela a permis à l’entreprise de verser l’année dernière 378 millions d’euros à son actionnaire Ahold Delhaize, via une réduction de capital de 200 millions d’euros et un dividende de 178,3 millions d’euros.

Ces solides performances financières contrastent avec les résultats déficitaires de ses concurrents Lidl et Carrefour, ainsi qu’avec les résultats sous pression du leader du marché, Colruyt.

Ce bénéfice record est dû au « Plan d’avenir » lancé en 2023, dans le cadre duquel les 128 magasins intégrés ont été vendus à des entrepreneurs indépendants. Le nombre d’employés en équivalents temps plein a ainsi baissé de 11 780 en 2023 à 3 423 en 2025. Les magasins franchisés entraînent des coûts d’exploitation moins élevés et offrent davantage de flexibilité. La quasi-totalité des supermarchés sont ouverts le dimanche, proposent davantage de produits locaux et bénéficient d’un esprit d’entreprise dynamique. La part de marché de Delhaize s’élevait à 21,87 % en 2025.