La part de marché de Colruyt continue de reculer, son résultat est en légère baisse

Au cours du dernier exercice, Colruyt Group a vu son chiffre d’affaires progresser de 3,1 % pour atteindre 10,6 milliards d’euros. Alors que sa part de marché reste sous pression, le bénéfice net a également reculé. Le distributeur se montre néanmoins satisfait de ce résultat.

Les actions commerciales portent leurs fruits

Les observateurs attendaient avec impatience la publication des résultats annuels, car le distributeur avait promis en décembre, malgré une baisse du résultat d’exploitation au cours des six premiers mois de l’exercice décalé, d’égaler sur l’ensemble de l’année le résultat d’exploitation et le résultat net de l’exercice précédent. Cet objectif n’a pas été tout à fait atteint : la hausse du chiffre d’affaires est en partie due à l’intégration d’acquisitions, la marge brute est restée stable par rapport à l’exercice précédent à 30,5 %, le flux de trésorerie d’exploitation (EBITDA) a augmenté de 2,9 % (stable à 8,3 % du chiffre d’affaires), le résultat d’exploitation (EBIT) a baissé de 0,9 % pour s’établir à 465 millions d’euros (4,4 % du chiffre d’affaires) et le résultat net a reculé de 4,3 % pour atteindre 337 millions d’euros (3,2 % du chiffre d’affaires).

Les hausses de prix, les gains de productivité, l’élargissement des horaires d’ouverture chez Colruyt, Okay, Spar et Collect&Go, ainsi que les actions commerciales ont certes compensé la baisse des résultats du premier semestre, mais n’ont pas pu empêcher la part de marché cumulée de Colruyt, Okay, Spar et Comarkt en Belgique de reculer encore pour s’établir à 28,5 %. Au premier semestre, celle-ci s’élevait encore à 28,8 %. La part de marché reste sous pression, admet l’entreprise.

« Satisfaits de ce résultat »

Le chiffre d’affaires de Colruyt Meilleurs Prix (y compris Comarché) a légèrement augmenté de 0,7 %, tandis que celui d’Okay, de Bio-Planet et de Cru a progressé de 2,1 %. Le distributeur souhaite, selon ses propres termes, stimuler la croissance dans les magasins d’alimentation de trois manières. Premièrement, en adaptant l’offre, notamment en proposant une gamme de pains et de produits de boulangerie cuits sur place. Deuxièmement, en ouvrant de nouveaux magasins Colruyt Professionals et en développant davantage les activités de vente en gros et de restauration. Troisièmement, en se développant dans les villes avec des formules adaptées telles qu’Okay City.

« Compte tenu des nombreux défis à relever sur le marché du détail belge, qui est de plus en plus compétitif en raison d’une série de changements structurels et disruptifs, tels que les ouvertures dominicales et la suppression du jour de repos obligatoire, nous sommes satisfaits de ce résultat », déclare Stefan Goethaert, PDG. « Les défis, combinés aux différences entre les systèmes de rémunération au sein des commissions paritaires existantes, créent une inégalité de traitement sur le marché de détail belge. Nous réaffirmons donc qu’une réforme des systèmes de rémunération est essentielle pour garantir une concurrence loyale. »

Pour l’exercice 2026/27 également, Colruyt Group vise à réaliser au moins le même résultat d’exploitation, tant en valeur absolue qu’en marge, conclut le communiqué de presse.