L’UE assouplit les règles relatives aux cultures génétiquement modifiées

Des produits alimentaires génétiquement modifiés pourront bientôt être commercialisés dans les supermarchés de l’UE sans étiquetage spécifique « OGM ». Cette décision vise à accélérer l’innovation dans le secteur agricole, mais pourrait nuire à la transparence de la chaîne alimentaire.

Une porte ouverte à la manipulation génétique

Le Parlement européen a approuvé un assouplissement des règles applicables aux plantes développées à l’aide de nouvelles techniques génomiques. Ainsi, certains aliments à base de ce que l’on appelle les « nouveaux OGM » pourront à l’avenir être intégrés dans la chaîne alimentaire conventionnelle sans mention spécifique.