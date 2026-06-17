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Écrit par Pauline Neerman
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L’UE assouplit les règles relatives aux cultures génétiquement modifiées

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Food17 juin, 2026

Des produits alimentaires génétiquement modifiés pourront bientôt être commercialisés dans les supermarchés de l’UE sans étiquetage spécifique « OGM ». Cette décision vise à accélérer l’innovation dans le secteur agricole, mais pourrait nuire à la transparence de la chaîne alimentaire.

Une porte ouverte à la manipulation génétique

Le Parlement européen a approuvé un assouplissement des règles applicables aux plantes développées à l’aide de nouvelles techniques génomiques. Ainsi, certains aliments à base de ce que l’on appelle les « nouveaux OGM » pourront à l’avenir être intégrés dans la chaîne alimentaire conventionnelle sans mention spécifique.

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