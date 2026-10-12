Cyberincident chez Ahold Delhaize : Albert Heijn, Etos et Gall & Gall paralysés

(mis à jour) Depuis dimanche, Ahold Delhaize, la société mère d’Albert Heijn, d’Etos et de Gall & Gall, entre autres, est confrontée à ce qu’elle qualifie de « panne informatique à grande échelle ». Les sites web et les applications sont inaccessibles, les commandes en ligne ne peuvent pas être traitées et, dans les magasins physiques, les prix de la semaine dernière sont toujours affichés sur les rayons. Chez Delhaize aussi, il y a des perturbations en coulisses.

Désactivés par mesure de précaution

Cette panne, qualifiée par le groupe d’« incident informatique » ou de « problème de sécurité », a conduit à la mise hors service d’une série de systèmes par mesure de précaution. En conséquence, au Benelux, les sites web, les programmes de fidélité et les applications mobiles d’Albert Heijn, d’Etos et de Gall & Gall sont temporairement indisponibles. Le service client est également difficile à joindre.