Mars voit disparaître sa liste de courses : l’IA prend en charge les achats courants

Les consommateurs confieront de plus en plus souvent leurs achats quotidiens à des assistants numériques, tandis que les magasins physiques devront, au contraire, miser davantage sur l’expérience et la découverte. C’est ce que prévoit Mars, sur la base d’une étude portant sur plus de 180 000 sources de données.

Deux mondes distincts

Mars s’attend à ce que les habitudes d’achat des consommateurs se divisent en deux mondes distincts au cours des dix prochaines années. L’intelligence artificielle prendra de plus en plus le relais pour les achats routiniers, comme le réapprovisionnement du garde-manger. Les magasins et les canaux de vente en ligne devront, en revanche, évoluer pour devenir des lieux où les consommateurs découvrent de nouveaux produits et recherchent du divertissement.