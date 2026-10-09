[Filet Pur] Pas le choix

Le foodretail n’est pas une table de billard, tricher peut mener loin, et les rumeurs sans fondement s’avèrent plus souvent véridiques qu’on ne le pense. Filet Pur constate par ailleurs une chute dramatique des températures. Pas encore chez vous ?

Mèche

Il arrive, ce Frexit. Pour la forme, ils ont d’abord fait comme s’il s’agissait d’une énième rumeur sans fondement, mais la confirmation officielle est arrivée ce matin dans toutes les boîtes mail. Ils n’avaient plus le choix : hier soir, Alexandre Bompard, pour qui la Belgique est de toute façon quantité négligeable, avait vendu la mèche à nos confrères de LSA. Donc, oui : Codifrance, la dernière activité de Colruyt Group en France, passera bientôt sous bannière Carrefour.