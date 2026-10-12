Une holding familiale néerlandaise rachète la société belge PaperMints

PaperMints passe entièrement sous le contrôle de Granville, la holding familiale à l’origine du groupe néerlandais Mignot & de Block. Le nouveau propriétaire souhaite accélérer la croissance internationale du fabricant belge de pastilles rafraîchissantes et prend également en charge dès à présent la distribution au Benelux.

Deux décennies de rafraîchisseurs d’haleine

Granville a conclu un accord en vue d’acquérir l’intégralité des actions de PaperMints. Les parties ne divulguent pas les détails financiers de la transaction. Après le rachat, PaperMints conservera sa marque, son positionnement et son équipe de direction actuelle.

L’entreprise belge commercialise depuis plus de vingt ans des rafraîchisseurs d’haleine sans sucre, notamment les capsules CoolCaps et Breath Strips. Grâce à ses distributeurs, ces produits sont désormais présents dans plus de 70 pays. PaperMints fait fabriquer la majeure partie de sa gamme au Japon.

Nouveaux marchés et canaux de distribution

Cette acquisition vise avant tout à renforcer la puissance commerciale de PaperMints. Depuis octobre, Mignot & de Block assure la distribution de la marque au Benelux. Dans un premier temps, les entreprises souhaitent y consolider la position de PaperMints. Elles viseront ensuite, par étapes, de nouveaux marchés internationaux et canaux de vente, notamment la grande distribution, la distribution spécialisée, la restauration et le commerce en ligne.

Fondée en 1858, Mignot & de Block compte parmi les plus anciennes entreprises familiales néerlandaises. L’entreprise développe et distribue notamment du papier à cigarette et des filtres, et est surtout connue pour la marque Mascotte. Avec PaperMints, le groupe fait son entrée dans une nouvelle catégorie de produits de consommation.