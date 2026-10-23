Heineken met en garde : les produits amaigrissants menacent les ventes de bière

L’essor des médicaments amaigrissants tels que l’Ozempic et le Wegovy a un impact croissant sur le secteur de la bière. Heineken met en garde les exploitants de bars et de restaurants britanniques contre la baisse de la consommation d’alcool et les encourage à adapter leur offre. Des études confirment que ces médicaments peuvent réduire considérablement la consommation d’alcool.

Moins de pintes

Dans une présentation interne destinée aux restaurateurs britanniques, à laquelle l’agence de presse Reuters a pu avoir accès, Heineken reconnaît que la popularité des médicaments amaigrissants constitue un risque pour les ventes de bière. Les médicaments de la famille dite des GLP-1 ne se contentent pas de réduire l’appétit, ils peuvent également modérer le besoin d’alcool. De plus, les utilisateurs se sentent rassasiés plus rapidement, ce qui les amène à boire de plus petites quantités.