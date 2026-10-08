Izy Coffee redémarre avec 11 cafés après une « faillite silencieuse »

Izy Coffee prend un nouveau départ avec onze cafés. Pour ce faire, la chaîne belge recourt à la nouvelle procédure de préparation à la faillite à huis clos. Cinq établissements fermeront leurs portes, mais 85 % des employés conserveront leur emploi.

Du rêve de croissance à la restructuration

Ces derniers mois, la chaîne de cafés a dû faire face à la hausse des prix de l’énergie et des matières premières, à l’augmentation des coûts salariaux et à l’évolution des comportements des consommateurs. Sous la supervision du tribunal, Izy Coffee a cherché, par le biais d’une « faillite silencieuse », un moyen de préserver autant que possible ses activités et ses emplois.