La chaîne de brioches à la cannelle « Have A Roll » lorgne sur la Wallonie

À la mi-novembre, Have A Roll ouvrira un nouveau magasin au Woluwe Shopping Center. Il s’agira de son huitième point de vente en Belgique et de son deuxième à Bruxelles. La chaîne prévoit de s’implanter prochainement en Wallonie.

Franchir la frontière linguistique

Depuis février 2023, Have A Roll était déjà présent dans la rue du Bailli à Bruxelles. Ce magasin a récemment bénéficié d’une rénovation intérieure. Vient maintenant s’ajouter un deuxième point de vente à Woluwe-Saint-Lambert, au Woluwe Shopping Center. Il s’agira de la huitième succursale belge de la chaîne, qui possède également un magasin à Utrecht, aux Pays-Bas – mais qui a fermé son magasin d’Amsterdam l’été dernier.

Cette expansion à Bruxelles constitue la première étape vers le franchissement de la frontière linguistique. « Nos magasins sont aujourd’hui principalement situés en Flandre, mais les nombreux fans fidèles de Bruxelles nous donnent la confiance nécessaire pour ouvrir ici un deuxième magasin et voir plus loin. Nous aimerions également franchir prochainement le pas vers la Wallonie. Nous avons d’ores et déjà quelques villes en vue », explique Dennis Van Peel, fondateur de Have A Roll.

Une offre plus variée

La nouvelle boutique s’inscrit dans la lignée du nouveau design des autres établissements Have A Roll : outre les célèbres cinnamon rolls végétaliens, elle accorde davantage de place à l’offre de café, de matcha et de produits dérivés. « Lorsque nous avons ouvert nos premières boutiques, les clients venaient surtout pour les cinnamon rolls. Désormais, notre café et notre matcha sont également devenus une raison de s’arrêter chez nous », explique Van Peel.

La gamme de produits dérivés occupe également une place importante dans le nouveau magasin : les clients y trouveront notamment des grains de café, des dosettes de café, des gobelets isothermes et un kit complet de matcha comprenant un bol et un fouet, pour préparer du matcha chez eux.