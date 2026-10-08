Nestlé conclut le plus grand partenariat de marque de son histoire avec la NBA

Nestlé associe ses marques Milo, Nescau et Nesquik à la NBA à l’échelle mondiale. À compter de 2027, cet accord pluriannuel s’appliquera à 21 marchés répartis sur quatre continents, ce qui en fait le plus grand partenariat international de l’histoire du groupe. Ainsi, Nestlé souhaite toucher les fans de basket-ball et inciter davantage de jeunes à pratiquer ce sport.

Le basket-ball comme levier

Les boissons chocolatées Milo, Nescau et Nesquik deviendront toutes les trois des partenaires officiels de la National Basketball Association. Ce partenariat s’inscrit dans la stratégie de Nestlé visant à travailler avec un nombre réduit de plateformes marketing mondiales, mais d’une plus grande envergure. Nestlé souhaite également s’adresser à des consommateurs plus jeunes en s’appuyant sur des intérêts et des expériences partagés qui vont au-delà de la publicité classique. Le sport s’inscrit parfaitement dans cette démarche, car les trois marques sont depuis longtemps associées à l’activité physique et à la jeunesse.

« Des programmes sportifs de Milo et Nescau aux partenariats et initiatives avec des athlètes de Nesquik : nous avons constaté à quel point le sport peut dynamiser les gens, renforcer leur confiance en eux et favoriser l’adoption d’habitudes saines. En collaboration avec la NBA, nous allons exploiter la puissance du basket-ball pour entrer en contact avec les consommateurs à grande échelle, créer des expériences pertinentes au niveau local et inspirer davantage de jeunes et de familles à devenir actifs et à profiter de ce sport », déclare Liberato Milo, vice-président senior et directeur de l’unité stratégique Confectionery & Snacking chez Nestlé.

Ce partenariat comprend également des opérations commerciales et des expériences destinées aux fans sur les marchés locaux. Les emballages arboreront l’image de marque de la NBA et les consommateurs auront la possibilité de gagner des billets pour des matchs de la NBA, des produits dérivés et d’autres prix. Pour la NBA, la notoriété mondiale de Nestlé constitue en effet un moyen de promouvoir la ligue en dehors de l’Amérique du Nord.