Le commerce en ligne, un moteur de croissance important pour Tesco

Tesco, la plus grande chaîne de supermarchés britannique, a publié des résultats solides pour les six premiers mois de son exercice fiscal. La hausse des ventes en ligne est le moteur de la croissance de l’enseigne, qui va miser encore davantage sur l’IA.

Révision à la hausse des prévisions de bénéfices

Tesco a vu son chiffre d’affaires progresser de 2 % pour atteindre 33,8 milliards de livres sterling (39,9 milliards d’euros). La croissance du chiffre d’affaires à périmètre constant s’est élevée à 1,5 %. Le résultat d’exploitation ajusté a progressé de 6,5 % pour atteindre 1,783 milliard de livres sterling (2,10 milliards d’euros). Fort de ces bons résultats en cette période d’incertitude, le distributeur revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l’ensemble de l’exercice.