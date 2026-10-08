Les coûts élevés inquiètent PepsiCo

Malgré un troisième trimestre meilleur que prévu, PepsiCo revoit à la baisse ses prévisions pour l’ensemble de l’année en raison d’une demande toujours faible pour les snacks et les boissons en Amérique du Nord et d’une forte hausse des coûts.

Réductions des coûts

PepsiCo a enregistré un troisième trimestre solide, avec une hausse de 5,6 % de son chiffre d’affaires et une croissance de 17 % de son bénéfice par action. Ces résultats se situent dans le haut de la fourchette des prévisions, mais le fabricant de Pepsi, Quaker, Doritos et Lays voit ses marges pesées par une forte hausse des coûts, tandis que les consommateurs, notamment en Amérique du Nord, restent prudents en raison de la hausse des prix de l’essence. Les activités internationales ont affiché de meilleurs résultats.