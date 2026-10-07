Jumbo, « premier supermarché au monde » à proposer un scanner manuel pour enfants

Jumbo lance un scanner manuel pour enfants, grâce auquel les enfants des clients peuvent partir à la découverte du supermarché de manière ludique. Tous les magasins aux Pays-Bas et en Belgique en seront équipés. Selon le distributeur, il s’agit d’une première mondiale.

Jumbo ne stocke aucune donnée

Grâce au scanner portable pour enfants, les petits jouent un rôle actif pendant la visite au magasin. À travers des missions ludiques, ils recherchent des ingrédients adaptés à différents plats et en apprennent davantage sur l’alimentation au fil de leur parcours. Le jeu a été conçu pour les enfants âgés de 3 à 8 ans qui font leurs courses avec leurs parents. Les enfants n’ont pas besoin de s’inscrire, aucune donnée n’est enregistrée et il n’y a ni classement, ni score, ni gagnant. Le scanner est également totalement dissocié du processus d’achat : les enfants n’ajoutent donc rien au panier.

Jumbo a testé les scanners portatifs dans deux supermarchés à Schijndel et un à Bakel. À partir d’aujourd’hui, le scanner portatif pour enfants est disponible dans une centaine de magasins aux Pays-Bas et en Belgique. En novembre, ce chiffre passera à 300 et, d’ici la fin du premier trimestre 2027, tous les magasins Jumbo aux Pays-Bas et en Belgique devraient être équipés du scanner portatif pour enfants.

« On en fait une fête »

« Pour de nombreux parents, faire les courses avec de jeunes enfants peut s’avérer assez difficile. Grâce au scanner portable pour enfants, nous rendons les courses plus amusantes tant pour les enfants que pour leurs parents. Nous en faisons un moment festif », explique Fleur van der Pijl, responsable de ce lancement chez Jumbo Supermarchés.

« Les enfants ont une activité ludique et éducative à faire, tandis que les parents peuvent faire leurs courses en toute sérénité. C’est vraiment quelque chose qui profite à toute la famille, ce qui, en tant qu’entreprise familiale, nous correspond parfaitement. »

Selon le communiqué de presse, Jumbo serait la première chaîne de supermarchés au monde à utiliser un scanner manuel de cette manière.