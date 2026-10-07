La tendance protéinée dope les ventes d’œufs

L’engouement pour les protéines donne un coup de fouet aux ventes d’œufs. C’est en tout cas ce qu’affirme Delhaize, qui enregistre une hausse annuelle d’environ 15 % de ses ventes d’œufs. Depuis le début de l’année, la chaîne de supermarchés en a déjà écoulé plus de 100 millions. Même le traditionnel creux estival semble avoir disparu.

Du brunch de Pâques à un produit de base quotidien

Depuis le début de l’année 2026, Delhaize a vendu plus de 100 millions d’œufs, répartis dans plus de 10 millions d’emballages. La catégorie connaît ainsi une nouvelle forte croissance : en moyenne, les ventes d’œufs chez ce détaillant augmentent d’environ 15 % par an.