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Écrit par Pauline Neerman
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La tendance protéinée dope les ventes d’œufs

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Food7 octobre, 2026

L’engouement pour les protéines donne un coup de fouet aux ventes d’œufs. C’est en tout cas ce qu’affirme Delhaize, qui enregistre une hausse annuelle d’environ 15 % de ses ventes d’œufs. Depuis le début de l’année, la chaîne de supermarchés en a déjà écoulé plus de 100 millions. Même le traditionnel creux estival semble avoir disparu.

Du brunch de Pâques à un produit de base quotidien

Depuis le début de l’année 2026, Delhaize a vendu plus de 100 millions d’œufs, répartis dans plus de 10 millions d’emballages. La catégorie connaît ainsi une nouvelle forte croissance : en moyenne, les ventes d’œufs chez ce détaillant augmentent d’environ 15 % par an.

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