Aldi peine à écouler ses reproductions de l’oeuvre de la princesse Delphine

L’opération artistique d’Aldi avec la princesse Delphine ne semble pas, pour l’instant, réitérer le succès rencontré avec Koen Vanmechelen. Plus d’une semaine après son lancement, les reproductions sont encore largement disponibles dans certains magasins.

Polémique autour du mot « art »

Depuis fin septembre, Aldi vend des reproductions d’une œuvre de la princesse Delphine au prix de 24,99 euros, dont les bénéfices sont reversés à une œuvre caritative. Cette initiative a toutefois immédiatement suscité la polémique, la princesse s’étant ouvertement opposée à la manière dont la chaîne de supermarchés présentait les œuvres dans son prospectus.