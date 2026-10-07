[Analyse] Colruyt, Aldi, Lidl et les syndicats mènent une offensive de lobbying sur l’ouverture des magasins le dimanche

En collaboration avec trois syndicats, Colruyt, Aldi et Lidl mènent une offensive remarquable visant à instaurer ce qu’ils appellent des « conditions de concurrence équitables » dans le secteur de la grande distribution. Cette initiative devrait permettre aux magasins discount d’ouvrir le dimanche à un coût abordable, mais les divergences au sein du secteur sont très marquées.

Des parts de marché sous pression

Les chaînes de discount Colruyt, Aldi et Lidl, en collaboration avec trois syndicats, ont plaidé auprès du ministre de l’Économie et de l’Emploi, David Clarinval (MR), en faveur d’une « égalité des chances » dans le secteur, rapporte le journal De Standaard. Elles intensifient ainsi la pression pour que soient comblées les disparités en matière de salaires et de conditions de travail dans le secteur de la grande distribution. En effet, les supermarchés indépendants appliquent aujourd’hui des salaires plus bas et bénéficient d’une plus grande flexibilité, ce qui leur permet notamment d’ouvrir plus facilement le dimanche.