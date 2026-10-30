La baisse du prix du cacao ravive l’intérêt des consommateurs pour Mondelez

Après des années de prix exorbitants du cacao et de fortes hausses de prix, Mondelez constate une reprise des volumes : le fabricant des marques Oreo, Côte d’Or et Toblerone renoue avec la croissance en vendant davantage, plutôt qu’en se contentant d’augmenter ses prix. Le PDG Dirk Van de Put reste toutefois prudent : les consommateurs américains, en particulier, continuent de serrer les cordons de leur bourse.

Les consommateurs achètent davantage

La crise du cacao semble enfin perdre de son acuité pour Mondelez. Grâce à la baisse des coûts des matières premières et à la reprise des ventes, le géant des snacks a dépassé les prévisions de bénéfices des analystes au troisième trimestre. Le bénéfice ajusté s’est élevé à 78 cents (70 centimes d’euro) par action, contre une prévision de 71 cents (64 centimes d’euro).