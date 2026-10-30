Ahold Delhaize rachète Tesco en République tchèque et en Slovaquie

Ahold Delhaize a conclu un accord en vue d’acquérir 100 % des activités tchèques et slovaques de Tesco. Le distributeur affirme ainsi saisir une opportunité majeure pour renforcer sa position en Europe centrale et du Sud-Est.

Un nouveau marché

La volonté de Tesco de se séparer de ses activités sur le continent européen avait été annoncée l’été dernier, et Ahold Delhaize avait déjà été cité comme candidat potentiel à la reprise. Cela est désormais confirmé. Le distributeur rachète un réseau de plus de 360 supermarchés, hypermarchés et magasins de proximité en propre, ainsi que plus de 100 magasins franchisés, qui génèrent ensemble un chiffre d’affaires d’environ 3,5 milliards d’euros et emploient plus de 14 000 personnes.

Cette opération renforce la présence d’Ahold Delhaize en Europe centrale et du Sud-Est et permet au groupe de pénétrer un nouveau marché, puisqu’il n’était pas encore présent en Slovaquie. En République tchèque, les activités combinées d’Albert et de Tesco devraient devenir leader du marché.

Ahold Delhaize déboursera environ 1,2 milliard d’euros pour cette acquisition. La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2027, une fois que les conditions habituelles auront été remplies, notamment l’obtention des autorisations des autorités de régulation.