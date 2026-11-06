La bière sans alcool doit sauver le marché de la bière : AB InBev passe à la vitesse supérieure

Alors que la consommation de bière classique continue de baisser, la bière sans alcool connaît un véritable essor. Dans les supermarchés belges, les ventes ont augmenté de 25 % cette année. AB InBev fait donc des variantes sans alcool une priorité stratégique et investit massivement dans de nouveaux produits et technologies.

La bière sans alcool conquiert le marché de la bière

Si le marché belge de la bière est sous pression, la bière sans alcool connaît quant à elle un véritable âge d’or. Dans les supermarchés, le volume des ventes a augmenté de pas moins de 25 % en 2026, ce qui représente près des deux tiers de la croissance totale en volume du marché belge de la bière dans ce canal de distribution. La part de marché de la bière sans alcool dans les supermarchés belges est ainsi passée de 3,2 % en 2021 à 6,7 % cette année, indique AB InBev.