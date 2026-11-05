Colruyt donne déjà le coup d’envoi de sa campagne de Noël

À partir d’aujourd’hui et jusqu’à la mi-décembre, plus de 280 magasins Colruyt serviront ensemble plus de 1,2 million de portions à déguster. Le distributeur donne ainsi le coup d’envoi de la période des fêtes pour la deuxième année consécutive, après le succès de sa première campagne l’année dernière.

« La campagne la plus mobilisante de tous les temps »

Pendant six semaines, les magasins proposeront les jeudis, vendredis et samedis une sélection de produits festifs « sur des assiettes à l’effigie de Colruyt », indique l’entreprise. Tous les plats du menu seront représentés : amuse-bouches, soupes, plats préparés et desserts, mais aussi vin, bière et boissons non alcoolisées. « Les dégustations font partie de l’ADN de Colruyt, tout comme notre système de caisse unique et la garantie du prix le plus bas », explique Jo Willemyns, directeur général de Colruyt. « Grâce à ces dégustations, les clients trouvent l’inspiration et découvrent de nouveaux produits ou de nouvelles recettes. » ​

Tout comme l’année dernière, Colruyt s’y prend à nouveau très tôt. La chaîne de supermarchés souhaite soulager ses clients à l’approche des fêtes de fin d’année, une période souvent stressante pour beaucoup. Une étude commandée par le détaillant en 2025 a en effet révélé qu’environ quatre Belges sur dix préfèrent commencer les préparatifs des fêtes le plus tôt possible.

Cette répétition n’est pas un hasard : l’année dernière, Colruyt a, selon ses propres dires, attiré un nombre record de nouveaux clients grâce à la campagne « Astuce contre le stress des fêtes », lancée deux semaines plus tôt que d’habitude, avec dès début novembre les premiers spots télévisés et des dégustations en magasin, ainsi que des promotions exceptionnelles sur les produits de fête. Selon le distributeur, il s’agissait de la campagne la plus mobilisatrice jamais réalisée : la moitié des clients qui l’avaient vue se sont rendus en magasin ou ont effectué un achat.