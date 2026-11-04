Carrefour fait le bilan d’une édition record de Scanmania

L’édition anniversaire de Scanmania s’est avérée être l’opération commerciale la plus réussie de l’histoire de Carrefour Belgique. Le nom du gagnant du lingot d’or d’un kilo a été dévoilé mardi soir.

« Notre atout commercial le plus puissant »

Carrefour Belgique a enregistré le mois dernier une hausse de 20 % du nombre de bons d’achat échangés par rapport à la campagne anniversaire de l’année dernière, et même une augmentation de 75 % par rapport à l’édition de Scanmania de mai 2025. « C’est une formidable aventure pour Carrefour en Belgique », déclare Geoffroy Gersdorff, PDG de Carrefour Belgique. « Dans le contexte économique actuel, l’ensemble de nos équipes s’est mobilisé sans relâche afin d’apporter des solutions concrètes pour préserver le pouvoir d’achat des ménages belges. Scanmania est notre atout commercial le plus puissant : nous y combinons les meilleures promotions et des prix bas avec une expérience unique et ludique pour nos clients. »

« Non seulement la participation a fortement augmenté, mais notre cagnotte s’est également étoffée à l’occasion de notre 25e anniversaire », explique Yannick de Bièvre, directeur marketing. « outes les personnes présentes hier soir à la finale étaient déjà gagnantes, mais avec ces grands prix en or, nous souhaitions adresser un signal de gratitude encore plus fort à nos clients fidèles. »

20 finalistes

Lors de la finale qui s’est déroulée mardi soir à Anvers, 20 clients venus de tout le pays se sont affrontés. Au cours de trois manches de qualification, ils ont dû estimer la valeur d’un caddie, ressentir le poids exact d’un sac de courses et tester leur mémoire. Les trois meilleurs participants ont dû s’aventurer dans un labyrinthe rempli de rayons laser.

Nicolas, client du Carrefour Market de La Bouverie, a remporté le lingot d’or d’un kilo, d’une valeur de plus de 110 000 euros. Les deuxième et troisième places, Anky (cliente de l’Hyper de Lier) et Anouk (cliente du Market de Strombeek), ont chacune remporté un lingot d’or de 50 grammes d’une valeur de plus de 5 000 euros. Les 17 autres finalistes ont chacun reçu 500 euros de bons d’achat Carrefour.