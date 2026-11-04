« La cyberattaque contre les installations frigorifiques : un sabotage russe à 95 % »

Selon des experts en cybersécurité, il est pratiquement certain que les pirates informatiques qui ont attaqué dimanche soir les systèmes de réfrigération de dizaines de supermarchés européens ont été soutenus par le Kremlin. La Commission européenne a tenu mardi deux réunions de crise.

Les auteurs restent inconnus

La cyberattaque, au cours de laquelle la fonction de dégivrage des meubles réfrigérants et des congélateurs de dizaines de supermarchés européens a été manipulée à distance, présente, tout comme le piratage précédent en France, toutes les caractéristiques des campagnes de sabotage antérieures liées à la Russie, estiment les experts. « Nous ne pouvons jamais en être sûrs à 100 % sans rapport officiel des services de renseignement, mais nous estimons à environ 95 % la probabilité qu’un groupe soutenu par le Kremlin soit à l’origine de cette attaque », a déclaré Xavier Bellekens, PDG de la société écossaise de cybersécurité Lupovis, au journal belge HLN.

Sa société avait déjà repéré la même infrastructure et des adresses IP qui se recoupaient lors d’actions de sabotage liées au gouvernement russe. D’autres observateurs évoquent également ce scénario comme probable. Mais comme aucun logiciel malveillant n’a été utilisé, il est pratiquement impossible d’identifier les auteurs.

« Ce ne sont pas des incidents isolés »

La Commission européenne prend également cette affaire très au sérieux et a tenu mardi matin deux réunions de crise afin d’échanger des informations et de discuter d’une réponse. La première réunion a notamment rassemblé des services de la Commission, l’Agence de l’Union européenne chargée de la cybersécurité (ENISA) et l’agence policière Europol. Le réseau européen d’experts nationaux chargé de répondre aux cybercrises s’est également réuni. « Il ne s’agit pas d’incidents isolés », a déclaré un porte-parole à Bruxelles. L’UE doit faire preuve de résilience et être préparée à ce type de cyberattaques.

Dans la nuit de dimanche à lundi, la cyberattaque a touché des supermarchés dans au moins douze pays: la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Suède, l’Estonie, l’Irlande, la Finlande, le Danemark, l’Allemagne, l’Italie, la Roumanie et le Portugal. En Belgique, 76 magasins ont été touchés, aux Pays-Bas 17, et dans les autres pays, les chiffres seraient moins élevés.

« L’approvisionnement alimentaire n’a jamais été menacé »

« Malgré l’ampleur de l’attaque, le nombre de magasins touchés reste faible par rapport au nombre total de magasins d’alimentation ; l’accès à la nourriture n’a donc jamais été menacé », réagit Independent Retail Europe, l’association européenne représentant les intérêts des commerçants alimentaires indépendants. « Les consommateurs ont toujours pu se rendre dans d’autres magasins d’alimentation près de chez eux. »

Ces incidents doivent néanmoins servir de signal d’alarme pour l’ensemble de la chaîne alimentaire : les cyberattaques ne se limitent plus au vol de données et aux rançongiciels. « Pour garantir la résilience de l’approvisionnement alimentaire européen, il faut aussi protéger les technologies et les infrastructures sur lesquelles les commerçants comptent pour stocker, distribuer et livrer les aliments aux consommateurs en toute sécurité. »