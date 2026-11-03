La cyberattaque visant des installations frigorifiques aurait touché plus de 12 pays européens

Des magasins dans au moins douze pays européens semblent avoir été touchés par la cyberattaque visant les systèmes de réfrigération qui s’est produite dans la nuit de dimanche à lundi. Des supermarchés situés notamment en Italie, en Roumanie et en Allemagne semblent désormais également concernés.

La France pourrait également être touchée

Outre les pays déjà mentionnés (Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Suède, Estonie, Irlande et Finlande), des magasins au Danemark, en Allemagne, en Italie, en Roumanie et au Portugal auraient également subi les conséquences de cette cyberattaque visant les installations de réfrigération. Cette information a été rapportée sur X par GeoInsider, une plateforme qui analyse les actualités en ligne. Selon GeoInsider, la France pourrait également être touchée, mais cela n’a pas encore été confirmé.

Des pirates informatiques ont réussi à s’introduire dans les systèmes d’exploitation des installations frigorifiques et ont pu y activer la fonction de dégivrage, ce qui a entraîné une hausse de la température et rendu les denrées alimentaires invendables. Après le piratage à grande échelle survenu en France il y a trois semaines, de nombreux détaillants ont certes procédé à des mises à jour et à des ajustements, ce qui a permis de limiter globalement les dégâts, mais un certain nombre d’installations obsolètes ou mal sécurisées ont tout de même été victimes de cette attaque. En Belgique, 76 magasins ont été touchés, aux Pays-Bas 17, et dans d’autres pays, les chiffres seraient encore plus faibles.

On ne sait toujours pas qui sont les auteurs ni quels étaient leurs motifs. Entre-temps, la plupart des détaillants concernés indiquent que tous leurs magasins fonctionnent à nouveau normalement et sont réapprovisionnés.