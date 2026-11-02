Cyberattaque : des systèmes de réfrigération de supermarchés dans 7 pays européens touchés

Après que Delhaize a confirmé lundi matin en Belgique que les systèmes de réfrigération d’une quarantaine de supermarchés avaient été piratés, d’autres chaînes et d’autres pays ont rapidement fait état de cas similaires. Tout semble indiquer qu’il s’agit d’une répétition du piratage survenu en France il y a trois semaines. Qui se cache derrière tout cela ?

L’impact s’étend

En Belgique, il apparaît désormais clairement qu’au moins 76 magasins d’alimentation ont été touchés par une cyberattaque qui a perturbé les systèmes de réfrigération et de congélation, entraînant une hausse de la température et rendant les produits invendables. Il s’agit d’une quarantaine de magasins Delhaize – principalement des petits magasins de quartier et des supérettes des enseignes Shop&Go et Proxy –, de 15 magasins Carrefour, d’une quinzaine d’Intermarché, de 5 magasins du groupe Spar Colruyt, ainsi que d’un magasin IKEA, à Mons.