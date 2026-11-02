Carrefour Belgique teste ChatGPT : « Faire ses courses avec l’IA va faire gagner beaucoup de temps aux clients »

Faire ses courses via ChatGPT : c’est déjà possible chez Carrefour Belgique. Le distributeur ne s’attend pas à attirer des millions d’utilisateurs tout de suite, mais veut comprendre comment l’IA agentique modifie les comportements de recherche et d’achat. « Comment le client parle t-il avec l’IA ? »

Une solution facile à utiliser

Depuis septembre, les clients peuvent faire leurs courses grâce à l’intelligence artificielle chez Carrefour Belgique. C’est tout simple : les clients se connectent à ChatGPT et activent le plug-in. Ils peuvent ensuite l’invoquer dans leurs conversations avec @Carrefour Belgique. L’assistant aide les clients à établir une liste de courses, à vérifier la disponibilité des produits et à passer commande. L’outil connaît le stock de ton Carrefour local, la commande est associée à ta Carrefour Bonus Card et tu peux choisir de te faire livrer tes courses à domicile ou de les récupérer au Drive.

Il y a déjà des milliers d’utilisateurs qui ont testé, explique Jean-Philippe Blerot, responsable des projets digitaux et e-commerce chez Carrefour. Il est fier de la grande facilité d’utilisation de cette solution, développée en Belgique et que plusieurs spécialistes ont déjà qualifiée de meilleure expérience qu’ils ont eusur ChatGPT jusqu’à présent.

Les habitudes de recherche évoluent

Pourquoi Carrefour investit-il là-dedans ? « Notre objectif n’est pas d’avoir tout de suite des millions de clients sur ChatGPT. On veut comprendre quel sera le comportement des clients demain. Et pour ça, il faut tester. Qu’est-ce que le client va demander ? Des recettes ? Des protéines ? La liste de courses classique ? En tant que client, tu peux en effet t’en servir de différentes manières. Tu peux partir d’une photo de ta liste de courses. Tu peux dire : « Trouve-moi mes commandes précédentes, passe la même commande que la semaine dernière, mais ajoute de l’eau et du fromage à raclette. » Ou tu peux partir d’une recette sur Instagram. »

Quelques semaines seulement après le lancement, Carrefour commence à observer certaines tendances. « Les clients sont très traditionnels. Ils veulent avant tout leur liste de courses. Mais les habitudes de recherche vont certainement changer. Les gens ne font plus de recherches par mots-clés, mais posent des questions en phrases complètes : “J’ai des amis qui viennent ce week-end, on sera six adultes et quatre enfants, propose-moi un panier pour le barbecue”. C’est comme ça que la recherche fonctionnera demain. »

« Les clients gagnent une heure »

La question, c’est : comment l’agent IA va-t-il faire sa sélection ? « Si vous partagez avec chatgpt votre historique de conversations, il vous connait de mieux en mieux et va pouvoir choisir les produits qui vous correspondent le plus. Si vous aimez les produits bio et que vous lui dite, il va suivre vos demandes. Si vous préférez tel marque ou tel marque, il va aussi s’adapter. Il devient important pour les marques de bien comprendre les attentes des clients car l’IA va de plus en plus devenir un coach. Des produits meilleurs pour la santé, moins salés, plus riches en fibres et en protéines… c’est ce que les clients vont rechercher sans doute à l’avenir. Les fournisseurs devront optimiser leur GEO (Generative Engine Optimization, ndlr). Et aussi la promotion des produits sur les LLM et sur les sites de ecommerce. C’est ce qu’on appelle la valorisation des données. »

En tout cas, il y voit un potentiel. « C’est comme avec Amazon : une fois que les gens font confiance, ils continuent. Parce que c’est facile. Tu gagnes une heure quand tu n’as plus à faire les courses toi-même. » Lors de l’événement « AI in Retail » organisé en amont de la RetailDetail Night, le 19 novembre à Bruxelles, Matthieu Ullens et Jean-Philippe Blerot, de Carrefour Belgique, viendront montrer comment fonctionne le shopping via ChatGPT. Ne t’attends pas à une présentation PowerPoint classique : lors d’une session interactive accompagnée d’une vidéo, ils illustreront l’expérience utilisateur et expliqueront comment l’IA agentique va transformer les courses et le marketing en ligne. Tu peux commander tes billets en cliquant sur le bouton ci-dessous.