Les supermarchés néerlandais se mobilisent pour mettre en place des magasins d’urgence

Albert Heijn, Jumbo et Aldi élaborent un plan d’urgence visant à garantir l’approvisionnement alimentaire en cas de guerre, d’inondations ou de coupures de courant prolongées. Ces chaînes de supermarchés concurrentes souhaitent maintenir au moins un magasin opérationnel par région. Elles se tournent vers les pouvoirs publics pour faire face aux coûts élevés.

La concurrence cède la place à la coopération

Que se passerait-il si le pays venait à être privé d’électricité et que les supermarchés devaient fermer leurs portes pendant plusieurs jours ? Cette question préoccupe le secteur néerlandais de la grande distribution. Selon le Financieele Dagblad, des chaînes de supermarchés telles qu’Albert Heijn, Jumbo et Aldi discutent depuis des mois avec l’organisation professionnelle Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) et le ministère de l’Agriculture au sujet d’un réseau de magasins d’urgence.