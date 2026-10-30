[Filet Pur] Tricheurs automatiques

Alors que les responsables des achats se préparent à une flambée des prix et que les discounters s’attaquent au repos dominical, le leader du marché a déjà un pied dans le XXIIe siècle ! Filet Pur tente une fois de plus de comprendre l’emballement de l’actualité.

Un chien de garde vigilant

La saucisse fumée est une affaire d’importance nationale. Du moins chez nos voisins du Nord, où il aura tout de même fallu un an et demi au vigilant chien de garde de la concurrence pour conclure que la vente de l’emblématique marque Unox à son concurrent Zwanenberg provoquerait une distorsion complète du marché qui déboucherait in fine sur des charcuterie hors de prix. Pas de chance pour Unilever, qui veut se débarrasser de ses marques alimentaires : le savon rapporte bien plus.