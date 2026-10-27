L’autorité de la concurrence bloque l’accord sur Unox entre Unilever et Zwanenberg

Si Zwanenberg Food Group rachète les marques Unox et Zwan à Unilever, cela pourrait entraîner une hausse des prix des saucisses fumées, des saucisses à cuire et des soupes, craint l’autorité néerlandaise de la concurrence, qui bloque l’opération.

Une position de négociation trop forte

L’annonce de la vente des marques Unox et Zwan d’Unilever à Zwanenberg remonte déjà à décembre 2024, mais l’Autorité néerlandaise de la concurrence et des marchés (ACM) a annoncé une enquête approfondie et a fait savoir ce matin que l’acquisition ne pouvait pas avoir lieu. En effet, à l’issue de cette acquisition, la part de marché de Zwanenberg dans les saucisses fumées, les saucisses à cuire et les soupes de longue conservation passerait de 60 % à environ 80 %. L’entreprise se trouverait ainsi en position de force face aux supermarchés, ce qui pourrait entraîner une hausse des prix pour les consommateurs.

Cette objection constitue un revers pour Unilever, qui a déjà cédé plusieurs divisions ces dernières années afin de se concentrer sur ses marques phares. C’est également une déception pour Zwanenberg : le fabricant de charcuterie produit déjà de nombreux produits pour Unox et souhaitait également devenir propriétaire de la marque. L’ACM a jugé insuffisante la proposition de Zwanenberg de céder trois lignes de production à une autre entreprise du secteur de la viande.

Les deux entreprises concernées ont donc réagi avec déception à cette nouvelle. Zwanenberg envisage de faire appel, tandis qu’Unilever va étudier la décision avant de déterminer la suite à donner.