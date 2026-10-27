Il reste encore plusieurs obstacles à l’ouverture le dimanche chez Aldi et Lidl

Le fait qu’Aldi et Lidl souhaitent garder leurs magasins ouverts le dimanche jusqu’à 13 heures va trop loin pour les syndicats, qui réclament une solution au problème de la charge de travail élevée dans les magasins. Des discussions ont également lieu concernant l’effectif minimum et le caractère volontaire du travail dominical.

En contradiction avec la législation du travail

De nouvelles discussions auront lieu mercredi au sujet des ouvertures dominicales chez Aldi, tandis que chez Lidl, elles sont à l’ordre du jour le 7 décembre. Il reste encore de nombreux obstacles à surmonter avant que ces ouvertures dominicales ne deviennent réellement une réalité, indiquent les syndicats dans une mise à jour transmise à la Gazet van Antwerpen.