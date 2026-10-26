Des pirates informatiques réclament près de 9 millions d’euros à AB InBev

Le géant de la bière AB InBev enquête sur une éventuelle cyberattaque au cours de laquelle des pirates auraient, selon leurs propres dires, dérobé 3,9 gigaoctets de données d’entreprise. Les cybercriminels réclament une rançon de 10 millions de dollars (8,9 millions d’euros) en bitcoins. Selon un expert en cybersécurité, les dégâts semblent pour l’instant limités.

Les systèmes internes épargnés ?

Un groupe de pirates se faisant appeler Emperador affirme avoir accédé aux données d’AB InBev, le plus grand brasseur de bière au monde. Le groupe menace de divulguer les informations volées et exige une rançon de plusieurs millions en cryptomonnaies. Il n’est pas encore établi si les pirates disposent effectivement de l’ensemble des données qu’ils prétendent détenir.