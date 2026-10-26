Une croissance à deux chiffres pour Dia en Espagne

En Espagne, Dia clôture le troisième trimestre avec une croissance de son chiffre d’affaires de 11,3 %. La chaîne attribue cette hausse à l’augmentation de sa clientèle et à un rythme d’ouverture plus soutenu. Au niveau du groupe également, le chiffre d’affaires a enregistré une croissance à deux chiffres.

Plus de magasins, plus de parts de marché

Le chiffre d’affaires total en Espagne s’est élevé à 1,608 milliard d’euros, tandis que le chiffre d’affaires à périmètre constant a progressé de 8,3 %. Cette croissance est entièrement due à une hausse du volume des ventes, le nombre de clients continuant d’augmenter. Au troisième trimestre, le nombre d’adhérents au Club Dia était en hausse de près de 9 % par rapport à l’année précédente. Les produits frais (+12 %) et les marques de distributeur (+15 %) y ont fortement contribué, mais c’est surtout le canal numérique propre à l’enseigne qui a affiché une hausse de chiffre d’affaires de 24 %.