Aldi et Lidl ne pourront plus faire obstacle à leurs concurrents au Royaume-Uni

Au Royaume-Uni, Aldi et Lidl sont désormais soumis aux mêmes règles d’autorisation que les chaînes de supermarchés traditionnelles. Les grands concurrents obtiennent ainsi gain de cause : ils réclamaient depuis longtemps des conditions de concurrence équitables.

Dérogation

Jusqu’à présent, les deux discounters allemands étaient classés comme des magasins à assortiment restreint, ce qui leur permettait notamment d’empêcher des concurrents de s’implanter à proximité de leurs magasins. À l’époque, cette dérogation visait à soutenir les nouveaux acteurs du marché.

Mais comme les deux chaînes ont déjà conquis ensemble environ 20 % de parts de marché, des concurrents tels que Tesco, Sainsbury’s, Morrisons, Asda et Waitrose avaient demandé plus tôt cette année à l’Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) de modifier les règles immobilières. L’autorité britannique de la concurrence vient en effet de confirmer qu’Aldi et Lidl seront soumis aux mêmes règles que les autres grandes chaînes de supermarchés du pays.

« Nous avons mis en place des règles pour empêcher les grandes chaînes de supermarchés de bloquer l’ouverture de magasins concurrents dans leur zone d’implantation, et ces règles s’appliquent désormais également à Aldi et Lidl. Cela contribuera à garantir des conditions de concurrence équitables et permettra aux clients de bénéficier, dans leur région, du meilleur choix de produits et de prix », a déclaré Juliette Enser, de la CMA.