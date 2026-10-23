[Filet Pur] Flagrant délit

Des entrepreneurs hors la loi qui n’en font qu’à leur tête finiront par obliger les discounters à suivre le mauvais exemple. Pendant ce temps, les pilleurs plombent le moral du secteur. Du vin vendu à prix dérisoire est-il la solution ? Filet Pur se pose la question.

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Lundi, nous avons pu lire deux communiqués de presse présentant deux visions légèrement divergentes d’une même transaction. Alors que Colruyt Group, fidèle à sa prudence légendaire, émettait encore une réserve (« nous ne lèverons cette option qu’après avoir consulté les personnes concernées »), l’affaire est entendue pour Carrefour : ce rachat est un fait flagrant. Le message est clair. Sans la moindre réserve : Codifrance change de propriétaire et le numéro deux français renforce sa position de leader dans le segment des commerces de proximité.