Carrefour fait une offre de 152 millions pour Codifrance, filiale de Colruyt

Colruyt Group a reçu de Carrefour une offre ferme de 152 millions d’euros pour sa division française de vente en gros, Codifrance. Cette cession devrait permettre à Colruyt de se concentrer davantage sur ses priorités stratégiques en tant que distributeur spécialisé dans l’alimentation et la santé.

« Exploiter pleinement le potentiel de croissance »

Dans un communiqué de presse publié le 9 octobre, Colruyt Group avait déjà indiqué qu’il menait des négociations exclusives avec Carrefour concernant une éventuelle cession de Codifrance. À la suite de ces négociations, Colruyt Group a désormais reçu une offre ferme de la part de Carrefour. La décision d’accepter ou non cette offre de cession sera prise par Colruyt Group après consultation des instances de représentation du personnel. Par ailleurs, la transaction envisagée reste soumise à l’approbation des autorités françaises de la concurrence. La finalisation de la transaction proposée est prévue au cours du premier semestre 2027.

« Nous sommes fiers de ce que les équipes de Codifrance ont accompli ces dernières années et sommes conscients que cette annonce a avant tout un impact important et émotionnel sur les collaborateurs. Codifrance est devenue un acteur de référence de la distribution auprès des commerces de proximité en France », déclare Stefan Goethaert, PDG du groupe Colruyt. « Dans le même temps, nous constatons que le marché français de la distribution évolue rapidement et poursuit sa consolidation. Dans cette perspective, nous pensons que Codifrance pourrait exprimer pleinement son potentiel de croissance dans un environnement encore mieux adapté à son marché et à ses ambitions. Parallèlement, cette étape permettrait à Colruyt Group de se concentrer davantage sur ses priorités stratégiques en tant que distributeur de produits alimentaires et de santé. »

Codifrance, qui réalise un chiffre d’affaires de 310 millions d’euros, fournit des produits alimentaires secs, des produits frais et des produits surgelés à plus de 80 enseignes affiliées à ses propres enseignes Panier Sympa, Épi Service et VivÉco, ainsi qu’aux enseignes sous licence Coccinelle et Coccimarket.