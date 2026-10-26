Instacart envisage de se vendre à DoorDash ou à Uber

Le service américain de livraison de courses Instacart étudie la possibilité d’un rachat par un concurrent plus important. L’entreprise a déjà eu des discussions avec DoorDash et Uber, même si ce dernier se serait entre-temps retiré des négociations.

La concurrence s’intensifie

Instacart a fait appel à une banque d’affaires pour examiner ses options stratégiques, rapporte The Information en citant des sources proches du dossier. L’entreprise a également mené des discussions exploratoires en vue d’un rachat avec le service de livraison de repas DoorDash et la plateforme de taxis Uber, bien que, selon Bloomberg, Uber se soit entre-temps retiré des négociations.