La stratégie axée sur les « marques phares » continue de porter ses fruits pour Unilever

Unilever a enregistré un troisième trimestre supérieur aux prévisions grâce aux bonnes performances de ses marques phares dans les catégories des produits ménagers, des soins personnels et de la beauté. La division alimentaire est restée quelque peu à la traîne.

Croissance des volumes dans les catégories clés

Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires a progressé de 5,2 % pour atteindre 13,3 milliards d’euros. Les volumes ont augmenté de 2,9 %, soutenus par des hausses de prix en réponse à la hausse des coûts des matières premières. La stratégie axée sur les marques phares telles que Dove, Axe et Persil s’avère payante, avec une croissance du chiffre d’affaires de 5,8 % et une croissance en volume de 3,3 % pour ces « marques phares ».