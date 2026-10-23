L’Oréal devance le marché de la beauté grâce au luxe et aux soins de la peau

L’Oréal a enregistré un troisième trimestre exceptionnellement solide. Le géant français des cosmétiques a vu son chiffre d’affaires progresser de près de 12 %, grâce à une forte demande en soins capillaires haut de gamme, en cosmétiques dermatologiques et en produits de luxe, notamment en Chine et en Europe.

La Chine revient en force

Le chiffre d’affaires de L’Oréal a progressé de 11,9 % au troisième trimestre, pour atteindre 11,6 milliards d’euros. À périmètre constant, la croissance s’est établie à 7,2 %. Sur les neuf premiers mois, le chiffre d’affaires a progressé de 7,7 % pour atteindre 35,3 milliards d’euros. « L’Oréal a réalisé un troisième trimestre exceptionnel », a déclaré le PDG Nicolas Hieronimus. « Le marché mondial de la beauté a une nouvelle fois démontré sa résilience dans un environnement difficile, et nous continuons à croître nettement plus vite que le marché. »