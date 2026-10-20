Marie-Stella-Maris ouvre son quatrième magasin belge à Bruxelles

La marque néerlandaise de produits de soin Marie-Stella-Maris ouvrira le 6 novembre une boutique phare sur l’avenue Louise à Bruxelles. Cette expansion fait suite à une forte croissance en Belgique, où le chiffre d’affaires en ligne et le nombre de clients en ligne ont presque doublé cette année.

Accélération de la croissance en Belgique

La nouvelle boutique située au 15, avenue Louise sera le quatrième point de vente en propre de Marie-Stella-Maris en Belgique. La marque a ouvert en octobre 2024 sa première boutique hors des Pays-Bas à Anvers, suivie par des points de vente à Knokke et à Bruges.

La marque gagne également du terrain en ligne, selon ses propres dires. Au cours des neuf premiers mois de 2026, tant le chiffre d’affaires en ligne en Belgique que le nombre de clients en ligne ont presque doublé. Par ailleurs, Marie-Stella-Maris étend sa présence par le biais de détaillants sélectionnés et de partenariats avec des hôtels, des restaurants et des concepts haut de gamme de fitness et de bien-être.

« La Belgique occupe une place centrale dans notre ambition d’imposer Marie-Stella-Maris comme une marque européenne de référence dans le domaine des soins sensoriels », déclare la PDG Kika Buhrmann. Selon elle, Bruxelles, avec sa culture du design, de l’artisanat et de l’hospitalité, correspond parfaitement au positionnement de la marque.

La boutique phare bruxelloise a pour vocation de réunir l’ensemble de l’expérience de marque. Les visiteurs pourront y découvrir la gamme de soins corporels, de parfums d’intérieur et d’articles cadeaux. Un nouvel « Experience Island » offre un espace dédié à l’expérience olfactive, aux démonstrations de produits et aux conseils personnalisés. L’ouverture s’accompagne de la campagne « Brussels, Meet Your Icon », qui sera visible à travers différents lieux et animations dans la capitale.