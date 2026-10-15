Les marques de luxe d’Estée Lauder ne sont plus chez Colruyt : « Une situation anormale »

L’apparition surprenante de la marque de luxe Clinique, du groupe Estée Lauder, dans quelques magasins pilotes de Colruyt au début de l’année, n’a pas eu de suite : le groupe américain de cosmétiques s’en tient à une stratégie de distribution sélective.

Pas en supermarché

De nombreux observateurs ont été surpris lorsque la marque de luxe Clinique a fait son apparition, en début d’année, dans quelques magasins pilotes de Colruyt Meilleurs Prix. Entre-temps, la situation a été rectifiée, explique Franck Besnard, directeur général européen du groupe Estée Lauder, dans une interview accordée à RetailDetail. L’entreprise opte en effet pour une stratégie de distribution sélective.

Concernant le test chez Colruyt, M. Besnard est clair : « Il est possible que vous ayez vu Clinique chez Colruyt, mais ce n’était pas notre choix. Et ce n’est absolument pas notre stratégie : nous voulons nous assurer que nos marques restent dans la distribution sélective. Il s’agissait d’une situation anormale indépendante de notre volonté, que nous avons rectifiée. Nous ne changeons pas notre stratégie de distribution : nous opérons dans la distribution sélective. » Les marques du groupe n’apparaîtront donc pas en supermarché. Colruyt n’a pas souhaité faire de commentaire.

Vous pouvez lire l’intégralité de l’interview ici.