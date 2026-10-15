Le PDG Sander van der Laan quitte Douglas, Jean-Marc Bellaiche lui succède

Après une carrière de 36 ans dans le commerce de détail international, dont 4 ans chez Douglas, Sander van der Laan quitte ses fonctions. Le Français Jean-Marc Bellaiche a été nommé PDG pour un mandat de quatre ans à compter du 1er novembre.

« Soigneusement préparé »

« Ce changement important à la tête de l’entreprise a été mûrement réfléchi et soigneusement préparé, ce qui garantit une transition en douceur et professionnelle », déclare le Dr Henning Kreke, président du Conseil de surveillance de Douglas AG, dans le communiqué de presse. « Nous regrettons vivement la décision de Sander van der Laan de prendre sa retraite, mais nous respectons pleinement son choix après une longue et brillante carrière. » Selon M. van der Laan lui-même, qui a introduit l’entreprise en bourse pendant son mandat à la tête de la société, le moment est venu de se retirer de la direction exécutive.

Son successeur, le Français Bellaiche, âgé de 56 ans, possède une riche expérience dans le secteur du luxe. Il a débuté sa carrière en 1993 chez Boston Consulting Group, où il a finalement occupé les fonctions de directeur général et de responsable mondial du secteur Luxe, Mode et Beauté. En 2014, il a rejoint Tiffany & Co, puis a occupé des postes de direction et d’administration au sein des entreprises technologiques Contentsquare et Arianee. Après dix ans passés aux États-Unis, il est revenu en Europe en 2020 pour prendre la direction générale de la chaîne française de grands magasins Printemps. L’année dernière, il était PDG du groupe Sani/Ikos, exploitant de complexes hôteliers de luxe.