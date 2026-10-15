[Interview] « La distribution sélective, nos propres magasins et le online forment un seul et même écosystème » (Franck Besnard, Estée Lauder)

Face à des consommateurs exigeants et à une concurrence croissante, la barre est placée de plus en plus haut sur le marché de la beauté. Les jeunes consommateurs sont eux aussi prêts à payer pour des marques de luxe qui maîtrisent leur « storytelling », affirme le groupe Estée Lauder, qui mise également sur ses boutiques en propre.

Une présence importante en Belgique

C’est notamment à Anvers et à Amsterdam que les marques du groupe Estée Lauder ouvriront prochainement plusieurs nouvelles boutiques. Le réseau de magasins en propre est un axe stratégique majeur pour le groupe américain de cosmétiques, d’autant plus que l’arrivée de Douglas et Sephora au Benelux bouleverse considérablement le marché des cosmétiques, explique Franck Besnard, qui a fusionné les activités du groupe en France et au Benelux et occupe désormais également le poste de directeur général pour l’Europe du Nord et de l’Ouest. Ce dirigeant travaille depuis 23 ans au sein de l’entreprise et a également vécu plusieurs années à Bruxelles, où il était notamment entraîneur au Boisfort Rugby Club pendant son temps libre. Autant dire qu’il connaît bien le marché local.